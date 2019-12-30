  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В садоводстве под Петербургом погиб двухлетний мальчик
Сегодня, 22:29
41
nadezhda_sib

В садоводстве под Петербургом погиб двухлетний мальчик

0 0

Предположительно, он подавился фасолью.

Двухлетний мальчик скончался в садоводстве Тосненского район Ленобласти. По предварительным данным, ребенок мог подавиться сушеной фасолью, сообщило "47news" со ссылкой на правоохранительные органы.

Пока родители мальчика были на работе, за ним присматривала 80-летняя бабушка. Трагедия произошла в поселке Рябово. Признаков насильственной смерти не обнаружили.

Погибший проживал с родителями во Фрунзенском районе Петербурга, семья не состояла на учете в органах опеки. 

Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что В Ленобласти мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета

Фото: pixabay.com 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии