В садоводстве под Петербургом погиб двухлетний мальчик

Предположительно, он подавился фасолью.

Двухлетний мальчик скончался в садоводстве Тосненского район Ленобласти. По предварительным данным, ребенок мог подавиться сушеной фасолью, сообщило "47news" со ссылкой на правоохранительные органы.

Пока родители мальчика были на работе, за ним присматривала 80-летняя бабушка. Трагедия произошла в поселке Рябово. Признаков насильственной смерти не обнаружили.

Погибший проживал с родителями во Фрунзенском районе Петербурга, семья не состояла на учете в органах опеки.

Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что В Ленобласти мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета.

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