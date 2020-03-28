В Чечне запретили свадьбы и банкеты.

В российских регионах вступили в силу меры по борьбе с коронавирусом. С 28 марта в стране закрылись все кафе, рестораны, театры, музеи и другие учреждения культуры. А также торговые и развлекательные центры.

В некоторых субъектах органы власти запретили посещение религиозных учреждений. Почти все учебные заведения в стране ввели дистанционный режим обучения.

В Карелии прекратит работу общественный транспорт. В Чечне запретили свадьбы и банкеты. Такие же меры приняли власти Карачаево-Черкесии.

Ранее Беглов призвал жителей Петербурга соблюдать режим самоизоляции.