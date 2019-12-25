В результате серьезного ДТП на Бестужевской загорелась иномарка

Спасателям пришлось тушить загоревшийся автомобиль на пересечении Бестужевской улицы и Пискаревского проспекта. О происшествии в социальных сетях сообщили очевидцы.
Пожар произошел в результате столкновения двух автомобилей. Оба получили серьезные повреждения. "Шевроле" не только обгорел, но и предварительно врезался в столб.
Официальной информации, в том числе о состоянии водителей, пока не поступало.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге заметили каршеринговое авто, несмотря на запрет.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
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