В результате серьезного ДТП на Бестужевской загорелась иномарка

Инцидент произошел вечером 14 апреля.

Спасателям пришлось тушить загоревшийся автомобиль на пересечении Бестужевской улицы и Пискаревского проспекта. О происшествии в социальных сетях сообщили очевидцы.

Пожар произошел в результате столкновения двух автомобилей. Оба получили серьезные повреждения. "Шевроле" не только обгорел, но и предварительно врезался в столб.

Официальной информации, в том числе о состоянии водителей, пока не поступало.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге заметили каршеринговое авто, несмотря на запрет.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK