В результате ДТП на КАД серьезно пострадал водитель

Виновник аварии врезался в стоящую в полосе машину.

По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по городу и области, 25 мая около 15:15 на 73 километре КАД произошло ДТП.

Сообщается, что 40-летний водитель на "Пежо" въехал на стоящий во втором ряду "Опель", из-за удара вторая машина наехала на 72-летнего водителя. В результате аварии водитель "Опеля" госпитализирован в тяжелом состоянии. Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП и причины, по которым водитель остановился во втором ряду КАД.

Ранее мы писали, что городские службы съехались к месту серьезного ДТП на Приморском шоссе.

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