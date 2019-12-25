В результате ДТП на Дунайском пострадали трое

Столкнулись "Ланос" и "Калина".

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 15 июля около 18:56 на Дунайском проспекте у дома №38к1 произошло ДТП.

Сообщается, что столкнулись "Лада Калина" и "Шевроле Ланос". В результате аварии пострадали пассажир "Калины" и двое пассажиров "Ланоса". Участники аварии получили травмы средней степени тяжести. Очевидцы поделились фото в соцсетях.

Там налево стрелка и доп секция, и разметка разрешающая со 2 полосы ехать в левую полосу. Вангую что чел решил по пустой полосе, что только налево поехать прямо. Разметку не учел (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред) предположила петербурженка. Стрелка налево только с Дунайского на Купчинскую. С Купчинской на Дунайский стрелки нет. Проезжали мимо минут 10 спустя. Вероятно, серый поворачивал с Купчинской (от Гашека) на Дунайский (в сторону Витебского) и не пропустил. Ужасный перекрёсток, через день бьются (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред). уточнили в комментариях.

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Фото: vk.com/spb_today