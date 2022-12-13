В ремейке Resident Evil 4 нашли способ пропустить первый бой в деревне

Игра вышла в свет с 24 марта.

В ремейке компьютерной игры Resident Evil 4пользователи нашли честный способ пропустить первый массовой бой с противниками в проекте. Они добавили, что в результате персонаж может избежать встречи с доктором Сальвадором и его бензопилой. Для этого требуется попасть в колокол, расположенный в башне на церкви. Однако этот объект располагается в отдалении от населенного пункта, поэтому для точного выстрела игроку потребуется снайперская винтовка, которую вначале игры получить невозможно. Некоторые пользователи YouTube решили проверить возможность того, можно ли попасть в колокол из пистолета или любого другого вида оружия. Оказалось, что нет, так как попадание в цель регистрируется исключительно от винтовки.

Ютубер показал полное прохождение Resident Evil 4 Remake на PS5, в 4К и 60 FPS.

Фото и видео: YouTube / Faz Faz