Ютубер показал полное прохождение Resident Evil 4 Remake на PS5, в 4К и 60 FPS

Игра вышла в свет с 24 марта.

YouTube-пользователь с ником FA GAMEZ показал подписчикам полное прохождение компьютерной игры Resident Evil 4 Remake на консоли PlayStation 5, в 4К и 60 FPS. Известно, что автор создавал ролик при включенной трассировки лучей. Это решение позволяет зрителям насладиться геймплеем в максимальном качестве. В кадре представлено, как персонаж по имени Леон Кеннеди борется с кровожадными зомби, противостоит боссам и проходит через несколько локаций в поисках похищенной дочери американского президента. В рамках геймплея герой исследует историю секты Лос Иллюминадос. Напомним, что оригинальная версия Resident Evil 4 считается одной из лучших игр в жанре survival horror. Релиз ремейка проекта состоялся 24 марта. В настоящее время ему уже удалось обогнать по одновременному онлайну предыдущего рекордсмена серии Resident Evil в виде RE: Village.

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Фото и видео: YouTube / FA GAMEZ