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В реке Бзыбь нашли тело молодой петербурженки, погибшей при аварии на квадроцикле
Сегодня, 19:05
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В реке Бзыбь нашли тело молодой петербурженки, погибшей при аварии на квадроцикле

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Поисками занимались волонтеры и водолазы МЧС Абхазии.

Волонтер вытащил из воды тело 22-летней петербурженки, которая упала в реку Бзыбь во время прогулки на квадроцикле в минувшую среду. Информация об этом появилась на  странице МЧС Абхазии в Facebook.

Напомним, что погибшая каталась с молодым человеком. В какой-то момент он не справился с управлением и сорвался с обрыва. В результате девушку унесло сильным течением.

Добровольцы и водолазы искали пропавшую искали несколько дней. Труп был обнаружен в 100 метрах от места трагедии на 4-метровой глубине. Его извлекли из-под скалы. 

Ранее мы рассказали о том, что двух пропавших в Петербурге мальчиков нашли живыми.

Фото: Facebook /MCHS.Abkhazia

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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