В реке Бзыбь нашли тело молодой петербурженки, погибшей при аварии на квадроцикле

Волонтер вытащил из воды тело 22-летней петербурженки, которая упала в реку Бзыбь во время прогулки на квадроцикле в минувшую среду. Информация об этом появилась на странице МЧС Абхазии в Facebook.
Напомним, что погибшая каталась с молодым человеком. В какой-то момент он не справился с управлением и сорвался с обрыва. В результате девушку унесло сильным течением.
Добровольцы и водолазы искали пропавшую искали несколько дней. Труп был обнаружен в 100 метрах от места трагедии на 4-метровой глубине. Его извлекли из-под скалы.
Ранее мы рассказали о том, что двух пропавших в Петербурге мальчиков нашли живыми.
Фото: Facebook /MCHS.Abkhazia
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