В реке Бзыбь нашли тело молодой петербурженки, погибшей при аварии на квадроцикле

Поисками занимались волонтеры и водолазы МЧС Абхазии.

Волонтер вытащил из воды тело 22-летней петербурженки, которая упала в реку Бзыбь во время прогулки на квадроцикле в минувшую среду. Информация об этом появилась на странице МЧС Абхазии в Facebook.

Напомним, что погибшая каталась с молодым человеком. В какой-то момент он не справился с управлением и сорвался с обрыва. В результате девушку унесло сильным течением.

Добровольцы и водолазы искали пропавшую искали несколько дней. Труп был обнаружен в 100 метрах от места трагедии на 4-метровой глубине. Его извлекли из-под скалы.

Ранее мы рассказали о том, что двух пропавших в Петербурге мальчиков нашли живыми.

Фото: Facebook /MCHS.Abkhazia