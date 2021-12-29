Петербургу выделили средства на строительство четырех объектов

В Смольном напомнили, что в этом году запланировано строительство или реконструкция 30 объектов дорожной инфраструктуры.

В этом году из федерального бюджета Петербургу выделят средства на текущий ремонт улиц и строительство новой дорожной инфраструктуры, сообщили в Смольном.

Так, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" городу выделят 604 млн рублей на строительство трех объектов дорожной инфраструктуры. Средства пойдут на строительство развязки на перекрестке Дунайского проспекта и Московского шоссе, 2-го этапа реконструкции Петрозаводского шоссе со строительством путепровода в створе Лагерного шоссе и подключению делового квартала "Лахта Центр" к Приморскому шоссе и улице Савушкина.

Там, в 2022 году в Петербурге запланировано строительство и реконструкция 30 объектов дорожной инфраструктуры. В бюджете города на эти цели предусмотрели 17,3 млрд рублей, 4,6 млрд из которых выделит правительство России.

Фото: Piter.tv