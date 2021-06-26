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В районе Синопской набережной ликвидировали разлив нефтепродуктов
Сегодня, 16:03
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В районе Синопской набережной ликвидировали разлив нефтепродуктов

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Акваторию обработали активной пеной.

В районе Синопской набережной экологи ликвидировали разлив нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Масляное пятно было обнаружено в районе дома №74 по Синопской набережной. Его обработали активной пеной. Информация была передана в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер.

Сообщить об обнаружении нефтепродуктов на акватории рек и каналов Петербурга можно в мобильную экологическую дежурную службу по телефону 417-59-36.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержали подозреваемых в поджоге машин. 

Фото: комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Теги: нефтеразлив, синопская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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