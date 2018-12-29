В картине петербургской художницы увидели следы педофилии

Эта работа является ремейком полотна Сандро Боттичелли "Рождение Венеры".

Картиной петербургской художницы Милы Арбузовой заинтересовался следственный комитет. В ее работе увидели следы педофилии. Об этом сообщила сама девушка в социальной сети "ВКонтакте".

Полотно под названием "Движение красоты" является ремейком картины Сандро Боттичелли "Рождение Венеры". На ней автор изобразила обнаженную женщину и ребенка, который дует в ее сторону феном.

После того, как полотно выставили в Германии, один из посетителей обратился в прокуратуру РФ. Он заявил, что увидел в картине признаки растления малолетних.

Сама Арбузова рассказала, что в отношении нее возбудили уголовное дело. Следователи побеседовали с директором детского центра, где преподавала художница. В частности, правоохранителей интересовал вопрос: не рисовались ли обнаженные натуры в присутствии детей.

Ранее мы писали, что у бара на улице Чехова появилась репродукция картины Пикассо.

Фото: ВКонтакте / Художница Мила Арбузова, pixabay.com