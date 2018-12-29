У бара на улице Чехова появилась репродукция картины Пикассо

Стену старинного здания украсила петербургская художница Ульяна Полоз.

У бара на улице Чехова, 1/12, появилась репродукция картины Пикассо "Портрет поэта Сабартеса". Стену старинного здания украсила петербургская художница Ульяна Полоз. Фотография появилась в Instagram девушки.

Художница украшает Петербург фотографиями известных картин с 2017 года. Она развешивает их на стенах старинных зданий с трещинами и осыпавшейся штукатуркой. Проект называется Outingsprojectspb. Девушка распечатывает репродукции на принтере, а затем клеит их на дома и покрывает лаком.

За два года Ульяна Полоз украсила город такими картинами, как "Пылающий июнь" Фредерика Лейтона, "Поцелуй" Франческо Айеца и портрет Екатерины II Дмитрия Левицкого.

Ранее мы писали, что петербургским активистам удалось восстановить закрашенное коммунальщиками граффити с дверью в Новый год.

Фото: Instagram / ulyanarisovala