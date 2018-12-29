Напомним, что делали они это при помощи монеток.

В четверг, 10 декабря, петербургским активистам удалось восстановить закрашенное коммунальщиками граффити с дверью в Новый год. Об этом сообщают в группе "Центральный район за комфортную среду обитания".

Дверь в Новый Год снова открыта, товарищи! сказано в сообщении

Напомним, что делали они это при помощи монеток.

Новогоднее граффити от стрит-арт художника Паши Кас появилось на двери здания, расположенного на углу Невского и Суворовского проспектов, 5 января. Рисунок очень порадовал петербуржцев всего, но через два дня его закрасили коммунальщики серой краской, чем вызвали негодование горожан.

Ранее мы сообщали о том, что Жители Петербурга пытаются восстановить новогоднее граффити Паши Каса

Фото: Центральный район за комфортную среду обитания/вк