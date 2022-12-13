В пятницу вечером жители Горелово и Новогорелово остались без света

Аварийные бригады "Ленэнерго" вернули электричество в дома.

В пятницу вечером, 7 апреля, у жителей Горелово в Красносельском районе Петербурга и Новогорелово в Ломоносовском районе Ленобласти отключили свет. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Аварийные бригады "Ленэнерго" вернули электричество в дома. По словам жителей, электричество пропало около восьми вечера. Вслед за электричеством в квартирах пропала вода.

Как рассказали в пресс-службе ПАО "Россети-Ленэнерго", сбой был связан с технологическим нарушением на оборудовании, подачу электричества возобновили в 20:43.

В пресс-службе правительства Ленобласти уточнили, что отключенными остаются несколько домов, где сработала автоматика, но специалисты управляющих компаний восстановят там электроснабжение в ближайшее время.

Ранее премьер Мишустин не поддержал идею льгот на электроэнергию для аграриев. Глава кабмина РФ рассказал о том, как рассчитывается стоимость за электроэнергию для потребителей.

Фото: Piter.tv