В последний день апреля в Петербурге будет тепло и сухо

Температура воздуха в городе прогреется до +10…+12 градусов.

В пятницу, 30 апреля, на погоду в Петербурге окажет влияние циклон, который выходит с запада в центральную часть Европейской России. Сегодня в городе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В этот день воздух в городе прогреется до +10…+12 градусов, в Ленобласти до +8…+13. Ветер подует с северо-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее МЧС предупредило об утреннем тумане в Ленобласти 30 апреля.

Фото: Instagram / kotowadim