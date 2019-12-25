Дорожники залатали ямы у храма Спаса на Крови

Сотрудники СПб ГУДП "Центр" залатали ямы у одной из главных петербургских достопримечательностей — храма Спаса на Крови.
Там в районе пешеходного перехода на набережной канала Грибоедова образовалось несколько ям.
Традиционно работа по устранению дефектов на дорогах начинается в апреле и длится по июль. Это объясняется тем, что после зимы на них появляются выбоины, ямы и трещины.
В апреле 2020 запланирован ремонт на площади около 70 тыс. кв. метров. На данный момент выполнено уже 20 тыс.кв.м.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что СКК "Петербургский" полностью снесли.
Фото: пресс-служба Смольного
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