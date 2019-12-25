Дорожники залатали ямы у храма Спаса на Крови

Работы по устранению дефектов на дороге ведутся в городе уже на протяжении 10 дней.

Сотрудники СПб ГУДП "Центр" залатали ямы у одной из главных петербургских достопримечательностей — храма Спаса на Крови.

Там в районе пешеходного перехода на набережной канала Грибоедова образовалось несколько ям.

Традиционно работа по устранению дефектов на дорогах начинается в апреле и длится по июль. Это объясняется тем, что после зимы на них появляются выбоины, ямы и трещины.

В апреле 2020 запланирован ремонт на площади около 70 тыс. кв. метров. На данный момент выполнено уже 20 тыс.кв.м.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что СКК "Петербургский" полностью снесли.

Фото: пресс-служба Смольного