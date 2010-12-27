На Ржевке построят новые дороги и трамвайные пути

В промзоне собираются организовать движение общественного транспорта.

В понедельник, 23 декабря, власти Петербурга обсудили проект планировки и межевания территории для развития транспортной инфраструктуры Красногвардейского района.

Согласно утвержденному плану, проспект Маршала Блюхера продлят от улицы Коммуны до Индустриального проспекта, а на Зыбинской улице и улице Потапова хотят организовать движение общественного транспорта. Также по Потапова планируют проложить пути для продолжения трамвайной линии, которая идет по проспекту Наставников.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что новые магистрали будут способствовать распределению транспортных потоков и промышленному развитию Северной столицы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что после обращений граждан оконечность Смоляного мыса открыли для автомобилистов.

Фото: Piter.TV