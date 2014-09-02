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Петербургские заводы приняли 1,7 тысяч заявок на трудоустройство через проект «Петербург заводской»
Сегодня, 11:30
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские заводы приняли 1,7 тысяч заявок на трудоустройство через проект «Петербург заводской»

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Еще с начала прошлого года в Северной столице активно реализуется политика кадрового обеспечения промышленности. Решению кадровых вопросов помогает проект «Петербург заводской».

В Петербурге появился сервис по трудоустройству учащихся последних курсов колледжей, на котором зарегистрированы более 320 предприятий. Половину из них заняли предприятия в сфере ОПК. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"По итогам пяти месяцев этого года мы наблюдаем значительный рост индекса промпроизводства в отраслях ОПК", – сказал Александр Беглов.

Проект "Петербург заводской" помогает решать кадровые вопросы. В транспорте и на рекламных щитах размещаются вакансии и стажировки на различных предприятиях. Всего в проекте принимают участие 40 предприятий, а за первые месяцы работы поступило 1,7 тысяч заявок. Крупные заводы уже приняли первых рабочих.

Ранее сообщалось, что более 11 тысяч студентов смогут поступить в вузы на программы среднего профессионального образования в Петербурге.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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