Петербургские заводы приняли 1,7 тысяч заявок на трудоустройство через проект «Петербург заводской»

Еще с начала прошлого года в Северной столице активно реализуется политика кадрового обеспечения промышленности. Решению кадровых вопросов помогает проект «Петербург заводской».

В Петербурге появился сервис по трудоустройству учащихся последних курсов колледжей, на котором зарегистрированы более 320 предприятий. Половину из них заняли предприятия в сфере ОПК. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"По итогам пяти месяцев этого года мы наблюдаем значительный рост индекса промпроизводства в отраслях ОПК", – сказал Александр Беглов.

Проект "Петербург заводской" помогает решать кадровые вопросы. В транспорте и на рекламных щитах размещаются вакансии и стажировки на различных предприятиях. Всего в проекте принимают участие 40 предприятий, а за первые месяцы работы поступило 1,7 тысяч заявок. Крупные заводы уже приняли первых рабочих.

Ранее сообщалось, что более 11 тысяч студентов смогут поступить в вузы на программы среднего профессионального образования в Петербурге.

Фото: Piter.TV