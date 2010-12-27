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В последний день недели в Ленобласти ожидается дождь и туман
Сегодня, 15:16
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arteliseev

В последний день недели в Ленобласти ожидается дождь и туман

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Воздух значительно прогреется по сравнению с предыдущими днями.

В воскресенье, 10 ноября,  в большинстве районов Ленинградской области ожидается дождь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по 47 региону. 

Ночью столбик термометра поднимется до +5, а днем максимальная температура воздуха составит уже +9 градусов. Несмотря на потепление, ночью на дорогах возможна гололедица. 

Ветер будет дуть с юго-востока с максимальной скоростью 9 м/с. Местами возможен туман. На протяжении всего дня атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы сообщали, что прорыв трубы в Таврическом дворце удалось ликвидировать.

Фото: pixabay.com

Теги: погода на воскресенье
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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