В последний день недели в Ленобласти ожидается дождь и туман

Воздух значительно прогреется по сравнению с предыдущими днями.

В воскресенье, 10 ноября, в большинстве районов Ленинградской области ожидается дождь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по 47 региону.

Ночью столбик термометра поднимется до +5, а днем максимальная температура воздуха составит уже +9 градусов. Несмотря на потепление, ночью на дорогах возможна гололедица.

Ветер будет дуть с юго-востока с максимальной скоростью 9 м/с. Местами возможен туман. На протяжении всего дня атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы сообщали, что прорыв трубы в Таврическом дворце удалось ликвидировать.

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