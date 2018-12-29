В поселке Красный Броневик вор похитил из монастыря драгоценные украшения

Ограблению подвергся храм "Казанской Иконы Божьей Матери с младенцем".

В Бокситогорском районе Ленобласти произошла кража в одном из монастырей. Об этом сообщают в сетевом издании "Форпост" со ссылкой на правоохранительные службы.

Накануне ночью, 22 января, мужчина 32 лет, проживающий в селе Красный Броневик совершил ограбление в храме. Похититель вынес из обители драгоценные камни, украшавшие одну из икон. Известно, что в храме мужчина оказался проникнув сквозь окно.

Ограблению подвергся монастырь "Казанской Иконы Божьей Матери с младенцем". В помещение для богослужения вор проник через окно. После совершения кражи, мужчина попытался скрыться с места преступления. Однако попытка сбежать не увенчалось успехом - мужчину поймали монахи.

Монахи передали злоумышленника полиции, а оклад иконы вернули в храм. Возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ (кража).

Ранее в Piter.TV: В Ленобласти мужчина отобрал у своего знакомого ноутбук фирмы "Lenovo"

Источник: сетевое издание "Форпост"