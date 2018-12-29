В Ленобласти мужчина отобрал у своего знакомого ноутбук фирмы "Lenovo"

Как рассказали сотрудники правоохранительных служб, нарушитель задержан, а ноутбук возвращен владельцу.

В минувший вторник, 22 января, в городе Гатчина Ленинградской области правоохранительными органами был пойман мужчина средних лет за кражу. Об этом сообщает сетевое издание "Gazeta.SPb".

О краже заявил 48-летний знакомый мужчины. Как он заявил в полиции, накануне вечером они с задержанным встретились, после чего отправились к нему домой на ул. Хохлова. Около 3 часов ночи, злоумышленник силой отобрал у хозяина квартиры ноутбук фирмы "Lenovo" и скрылся.

Как рассказали сотрудники правоохранительных служб, нарушитель задержан, а ноутбук возвращен владельцу.

Полицейские сообщают, что уже относительно мужчины уже возбуждено дело о грабеже — согласно УК РФ, задержанный может сесть в тюрьму на пять лет.

Источник: сетевое издание "Gazeta.SPb"