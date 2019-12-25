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В порту "Санкт-Петербург" создадут комплекс для хранения нефтепродуктов за 5 млрд рублей
Сегодня, 16:46
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nadezhda_sib

В порту "Санкт-Петербург" создадут комплекс для хранения нефтепродуктов за 5 млрд рублей

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Проект планируют реализовать к 2029 году.

АО "Петербургский нефтяной терминал"  проведет реконструкцию производственного комплекса "старой базы" своего терминала на территории Большого порта "Санкт-Петербург". Там появится высокотехнологичный и экологически безопасный комплекс по хранению светлых нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 25 февраля.

На рабочем совещании губернатора с правительством города было решено присвоить организации статус стратегического инвестора. Комплекс будет хранить нефтепродукты, которые экспортируются через морские терминалы России в третьи страны. Кроме того, будет построен новый резервуарный парк по технологии двойной защиты и универсальная железнодорожная эстакада. Общий объем инвестиций составит более 5 млрд рублей. 

На данный момент готова дорожная карта, подготовлена проектная документация. Реализовать проект планируют в 2029 году. 

Фото: seaport.spb.ru

Теги: нефтепродукты, порт санкт-петербург, терминал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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