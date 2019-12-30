В порту Петербурга не пропустили 50 тонн аргентинского сухого молока

Товар прибыл из провинции Санта-Фе.

В Петербург задержали крупную партию сухого молока из Аргентины. Об этом рассказала 30 января пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области.

Инспекторы ведомства проверили ветеринарный контроль, однако не обнаружили необходимых документов. У груза отсутствовало предварительное уведомление о прибытии товара от ветеринарной службы Аргентины.

50 тонн сухого молока прибыли из провинции Санта-Фе.

Вечером сотрудники Россельхознадзора также задержали 18,2 тонны яблок. Они следовали из Брестской области в Белоруссии и Тверскую область.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Пулково за прошлый год изъяли 8,3 тонн продукции из ручной клади.

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