В порту Петербурга не пропустили 50 тонн аргентинского сухого молока

В Петербург задержали крупную партию сухого молока из Аргентины. Об этом рассказала 30 января пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области.
Инспекторы ведомства проверили ветеринарный контроль, однако не обнаружили необходимых документов. У груза отсутствовало предварительное уведомление о прибытии товара от ветеринарной службы Аргентины.
50 тонн сухого молока прибыли из провинции Санта-Фе.
Вечером сотрудники Россельхознадзора также задержали 18,2 тонны яблок. Они следовали из Брестской области в Белоруссии и Тверскую область.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Пулково за прошлый год изъяли 8,3 тонн продукции из ручной клади.
Фото: pixabay.com
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