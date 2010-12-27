В порту Петербурга перестали грузить нефтекокс после жалоб горожан

Петербуржцы были недовольны, что на территорию летит токсичная пыль из порта.

На причалах морского порта Петербурга прекратили погрузочно-разгрузочные работы с нефтекоксом. Дело в том, что петербуржцы неоднократно жаловались на токсичную пыль, которая летит со стороны гавани на Канонерском острове. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

За контролем качества атмосферного воздуха на участке жилой застройки будут следить с дополнительной автоматической станции наблюдения. Она расположится рядом с городским портом. Оборудование станции будет измерять концентрацию оксида углерода, оксида азота и диоксида азота, которые являются загрязняющими веществами. Нефтяной кокс - побочный продукт нефтепереработки, который используется в химической и металлургической промышленности.

Работы по перевалке углеводородного топлива не собираются возобновлять.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что во Фрунзенском районе на мусорной свалке нашли останки обгоревших тел.

Фото: vk.com/kanonerskiy_ostrov