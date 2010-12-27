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В порту Петербурга перестали грузить нефтекокс после жалоб горожан
Сегодня, 23:05
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nadezhda_sib

В порту Петербурга перестали грузить нефтекокс после жалоб горожан

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Петербуржцы были недовольны, что на территорию летит токсичная пыль из порта.

На причалах морского порта Петербурга прекратили погрузочно-разгрузочные работы с нефтекоксом. Дело в том, что петербуржцы неоднократно жаловались на токсичную пыль, которая летит со стороны гавани на Канонерском острове. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

За контролем качества атмосферного воздуха на участке жилой застройки будут следить с дополнительной автоматической станции наблюдения. Она расположится рядом с городским портом. Оборудование станции будет измерять концентрацию оксида углерода, оксида азота и диоксида азота, которые являются загрязняющими веществами.  Нефтяной кокс - побочный продукт нефтепереработки, который используется в химической и металлургической промышленности. 

Работы по перевалке углеводородного топлива не собираются возобновлять. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что во Фрунзенском районе на мусорной свалке нашли останки обгоревших тел

Фото: vk.com/kanonerskiy_ostrov

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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