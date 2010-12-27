Начало рабочей недели в Петербурге пройдет без осадков

Днем будет не больше трех градусов тепла.

Петербурцам при выходе на работу с утра стоит одеться потеплее, так как понедельник, 29 октября, пришел с морозами. Синоптики в течение всего дня обещают небольшую облачность и без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется не выше трех градусов тепла. К вечеру заметно похоладает и станет уже минус два. В Петербурге не обойдется и без ветра, его скорость будет достигать пяти метров в секунду, дуть он будет с востока и юго-востока. На дорогах гололедица, поэтому водителям и пешеходам нужно быть особенно внимательными.

Ранее на Piter.TV: У Пискаревского кладбища Фольксваген врезался в столб. Возможно, причиной аварии могла стать гололедица.

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