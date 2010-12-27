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В польском ТЦ сдетонировала бомба
Сегодня, 12:53
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Rybka123
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В польском ТЦ сдетонировала бомба

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Устройство дало сбой и никто не пострадал.

Во вторник, 4 сентября, появилась информация, что в польском городе Белосток сработало взрывное устройство. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Сам инцидент произошел вчера в торговом центре.  Предполагается, что взрывчатка сработала неправильно, и вместо взрыва раздался лишь громкий хлопок. В результате никто не пострадал.

Сотрудники полиции проверяют всех, кто имел доступ к помещению, где находилась бомба. Эксперты постараются по останкам реконструировать взрывчатку и определить: могла ли она нанести существенный вред посетителям торгового центра.

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Фото:pixabay.com

Теги: взрывчатка в торговом центре , теракт в польше
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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