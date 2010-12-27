В новостройке на Кушелевской дороге были пойманы воры цветных металлов

Они подрезали медные кабеля, тем самым создавая угрозу для жизни проживающих в доме людей.

В субботу, 9 ноября на Кушелевской дороге, 7, к.3, сотрудники оранной фирмы смогли задержать троих неизвестных. Перед поимкой они крали медные провода в подвале дома. Об этом сообщили в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Злоумышленики путем взлома двери проникли в подвальное помещение новостройки и совершали кражу цветных металлов. Отмечается, что своими действиями они портили систему заземления постройки, тем самым создавая для жильцов угрозу для жизни.

Преступников задержали и передали сотрудникам полиции.

Ранее мы сообщали, что во время застолья в Гатчинском районе жена зарезала своего мужа.

Фото: vk.com/spb_today