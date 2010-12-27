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В новостройке на Кушелевской дороге были пойманы воры цветных металлов
Сегодня, 9:40
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arteliseev

В новостройке на Кушелевской дороге были пойманы воры цветных металлов

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Они подрезали медные кабеля, тем самым создавая угрозу для жизни проживающих в доме людей.

В субботу, 9 ноября на Кушелевской дороге, 7, к.3, сотрудники оранной фирмы смогли задержать троих неизвестных. Перед поимкой они крали медные провода в подвале дома. Об этом сообщили в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб". 

Злоумышленики путем взлома двери проникли в подвальное помещение новостройки и совершали кражу цветных металлов. Отмечается, что своими действиями они портили систему заземления постройки, тем самым создавая для жильцов угрозу для жизни. 

Преступников задержали и передали сотрудникам полиции.

Ранее мы сообщали, что во время застолья в Гатчинском районе жена зарезала своего мужа.

Фото: vk.com/spb_today

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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