В подвале дома по Столярному переулку обнаружили БДСМ-студию

Арендаторы подвала заявили, что помещение является лишь декорацией, а используют его как фотостудию.

В Адмиралтейском районе Петербурга теплоэнергетики нашли подвальную БДСМ-студию. Об этом пишет "Фонтанка" 12 марта.

В доме 14 по Столярному переулку в начале марта обнаружили технологическое нарушение. Для проведения работ теплоэнергетикам необходимо было попасть в соседнее здание – подвал дома 4 по тому же переулку. В охранной зоне тепловой сети нашли БДСМ-студию.

В пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" подчеркнули, что действующее законодательство запрещает в охранных зонах теплосетей жилые и нежилые помещения, места для отдыха, детские площадки и другое, поскольку в случае дефекта могут пострадать имущество и здоровье людей. Арендаторы подвала заявили, что помещение является лишь декорацией, а используют его как фотостудию.

Фото: Piter.TV