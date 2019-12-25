Теперь предприятие работает над расширением товарной линейки в отделениях почтовой связи города и области.

Во вторник, 17 марта, стало известно о том, что петербуржцы начали скупать крупы и консервы в бакалеях почтовых отделений. Об этом заявил директор регионального управления Почты России Дмитрий Серебренников.

Серебренников отметил, что спрос зафиксирован в отделениях почтовой связи Петербурга и Ленинградской области. Чаще всего горожане покупают чай, кофе, печенье, макароны и тушенку. Как оказалось, у почтовых отделений существует доставка бакалейной продукции на дом.

Теперь предприятие работает над расширением товарной линейки в отделениях почтовой связи города и области.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы стали закупаться туалетной бумагой и гречкой на фоне коронавируса.

Фото:Piter.TV