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В петербургском суде рассмотрят дело, находящееся под грифом "Секретно"
Сегодня, 19:48
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nadezhda_sib

В петербургском суде рассмотрят дело, находящееся под грифом "Секретно"

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Известно, что оно уголовное дело связано с мошенничеством.

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело  отношении Александра Никифорова. Материалы дела находятся под грифом "Секретно". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 января.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Уголовное дело пока не принято к производству. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцу дали условный срок за угрозу вырвать кадык полицейскому. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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