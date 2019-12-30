В петербургском суде рассмотрят дело, находящееся под грифом "Секретно"

Известно, что оно уголовное дело связано с мошенничеством.

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело отношении Александра Никифорова. Материалы дела находятся под грифом "Секретно". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 января.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Уголовное дело пока не принято к производству.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцу дали условный срок за угрозу вырвать кадык полицейскому.

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