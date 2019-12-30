Петербуржцу дали условный срок за угрозу вырвать кадык полицейскому

Петербуржец находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина, который грозился вырвать полицейскому кадык, отделался условным сроком. Об этом 10 января сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В середине ноября 2019 года у мужчины произошел конфликт с участковым 82 отдела полиции УМВД России по Красносельскому району. Житель квартиры 56 на улице Маршала Захарова нарушил общественный порядок и оказал сопротивленияе правоохранителю. В присутствии свидетелей дебошир оскорбил лейтенанта полиции, в том числе используя нецензурную лексику, а затем угрожал применить насилие — вырвать кадык и замахнулся на стража порядка.

Красносельский район суд назначил нарушителю наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком год.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что болельщика "Спартака" оштрафовали в Петербурге за мат.

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