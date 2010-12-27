В ресторане на проспекте Стачек внезапно умерла 64-летняя туристка из Китая

Вероятной причиной смерти стал инфаркт или инсульт.

Во вторник, 6 августа около 19:00 в ресторане "Эклектика" на проспекте Стачек, 158 умерла 64-летняя туристка из Китая. Она страдала сердечной аритмией, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Предположительной причиной смерти стал инфаркт или инсульт. Сотрудники полиции и медики не нашли на теле погибшей признаков насилия.

Пожилая женщина приехала в Петербург на три дня по туристической визе. Ее дочь уже знает о трагедии.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на проспекте Большевиков двое мужчин отобрали у иностранки смартфон и "подарили" ей сотрясение мозга.

Фото: Ресторан Эклектика / ВКонтакте