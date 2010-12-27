Петербургское метро во избежании давки на эскалаторах во время матчей ограничивают на вход

"Многие жалуются, что много людей, но именно по этой причине и закрываем".

После происшествия в римском метрополитене, к эскалаторам появилось повышенное внимание. В Петербурге особенно беспокоят станции, находящиеся в непосредственной близости от крупных спортивных комплексов ("Проспект Большевиков", "Новокрестовская"). Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

У нас есть предельная возможность перевозки пассажиров, иногда приходится закрывать двери на вход, чтоб ограничить поток пассажиров. Многие жалуются, что много людей, но именно по этой причине и закрываем. Таким образом, подземке удается избежать давки на подъемниках не только в дни проведения матчей, но и в часы пик на станциях с наибольшим пассажиропотоком. пресс-служба петербургского метрополитена

Ссылаясь на происшествие в Риме, в петербургской подземке заверили, что за городскими подъемниками специалисты следят на опережение.

У нас эскалаторы встают на капитальный ремонт до того, как они сломаются, метрополитен всегда работает на профилактику. Это касается любой техники. пресс-служба петербургского метрополитена

Но если произошли какие-то внезапные повреждения подъемника, его экстренно отремонтируют сотрудники.

Фото: Piter.TV