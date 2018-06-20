Во вторник, 9 апреля, в петербургском метро объяснили, почему изменилось движение эскалаторов на "Достоевской" и "Владимирской". Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале "Метро. Повседневности".
Как оказалось, с 1 июля 2016 года направление движения эскалаторов на пересадочном узле изменено на левостороннее. Такие меры были приняты для того, чтобы пассажиропотоки не пересекались.
Так, основной поток людей , следующий с "Владимирской" на "Достоевскую", уходит в сторону "Улицы Дыбенко". В свою очередь пассажиры, которые выходят на "Достоевской" со стороны "Улицы Дыбенко", переходят на "Владимирскую".
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Фото:pixabay
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Надо изменить движение на станции Озерки! Там ужасно сделано, поезда уезжают в город справа, а эскалатор опускает людей слева. Получается, поток людей сталкивается с потоком тех, кто возвращается из города. И на улице что бы войти в метро надо сбоку вдоль стенки против потока идти. Вот уже реально перепутали направления на этой станции.