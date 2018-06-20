Ее длина составит около 4 километров.

Во вторник, 9 апреля6 стало известно о том, что Кудрово с Петербургом может соединить канатная дорога. Об этом сообщил глава 47-го региона Александр Дрозденко.

Так, вагончики планируется пустить от станции метро "Улица Дыбенко" в самый центр Кудрово. Длина канатной дороги составит около 4 километров.

У нас есть инвестор, который нам предлагает это сделать. Мы посмотрели расчеты, это абсолютно спокойно реализуемый проект: из центра Кудрова до метро "Улица Дыбенко" канатный транспорт высотой около 50 метров, когда нон-стоп будут двигаться вагончики, и люди будут переезжать спокойно из Кудрово, пока не ввели метро заявил он

По словам Дрозденко, такой проект обойдется городу дешевле, чем строительство линии скоростного трамвая.

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