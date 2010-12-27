В Выборгском районе Ленобласти появятся два новых заповедника

Поручение о создании новых природных зон на территории региона было дано Александром Дрозденко.

В четверг, 28 ноября, прошло очередное заседание Общественного экологического Совета. В ходе заседания губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение создать особо охраняемые природные территории в Выборгском районе. Об этом сообщила пресс-служба Правительства 47 региона.

Планируется, что статус заповедника получат бухта Желтая Финского залива и озеро Высокинское. По мнению Дрозденка, подобное решение позволит обеспечить экологическую безопасность поселений Выборгского района, так как рядом с ними планируют возводить Приорский универсально-перегрузочный комплекс.

На данный момент 17% всей территории региона имеют статус "особо охраняемых природных территорий". Дрозденко отметил, что подобные показатели высоки даже по сравнению с европейскими странами.

"Только в этом году Ленинградскую область посетило свыше 5 млн гостей. Мы намерены и дальше создавать условия для привлечения дополнительного турпотока и, в первую очередь, сторонников экологического туризма", - добавил Дрозденко.

Для решения вопроса о формировании новых заповедников жителям Приморска и соседних населенных пунктов предложили присоединится к рабочим группам для обсуждения вопроса о границах новых заказников.

Ранее мы сообщали, что представители детской школы искусства Выборга стали стипендиатами областного комитета по культуре.

Фото: lenobl.ru