Представители детской школы искусства Выборга стали стипендиатами областного комитета по культуре

Они добились признания на российских и международных конкурсах и фестивалях.

В четверг, 28 ноября, в Петербурге прошло торжественное мероприятие, на котором награждали стипендиатов комитета по культуре Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район".

Среди номинантов присутствовали и представители выборгской педагоги и учащиеся Детской школы искусств. Их таланты признали на многочисленных фестивалях. За прошедший год они принимали активное участие в концертной и общественной деятельности.

Дипломы от комитета по культуре Ленобласти получили: виолончелистка Анна Тихонова и певица Егорова Анастасия. Двух воспитанниц школы искусств представляли их преподаватели - Инна Сапогова и Татьяна Луковенко. Также диплом получила концертмейстер Татьяна Луковенко.

За творческие достижения воспитанницы школы искусств Анна Тихонова (виолончель) и Егорова Анастасия (сольное пение), их преподаватели Инна Сапогова, которая является руководителем данного учреждения, и Татьяна Луковенко, а также концертмейстер Марина Лебедева получили дипломы от комитета по культуре Ленинградской области.

Ранее мы сообщали, что выборгские футболисты стали лучшими в Ленинградской области.

Фото: vbglenobl.ru