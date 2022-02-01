Поезд будет работать на Линии 2 (красная ветка) до января 2024 года.

В петербургском метро начал курсировать тематический поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия". Поезд будет работать на Линии 2 (красная ветка) до января 2024 года. Об этом сообщил Комитет по транспорту.

Оформление состава разработала студия дизайна Артемия Лебедева. В основе концепции – шесть ключевых точек притяжения Нижегородской области: Нижний Новгород, Болдино, Городец, Семенов, Дивеево, Арзамас. В каждом вагоне есть QR-код для перехода на ресурс с историей одного из городов региона.

Запуск в Петербурге тематического поезда "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия" – одно из направлений сотрудничества между Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом. В перспективе – запуск в нижегородском метро брендированного поезда, посвященного Санкт-Петербургу.

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Фото: Комитет по транспорту