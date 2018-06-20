На экране транслировали фильм "Кладбище домашних животных".

В понедельник, 8 апреля, в петербургском кинотеатре посетители устроили массовую драку во время сеанса. Об этом сообщают "Невские новости".

Как оказалось, компания из мужчин в алкогольном опьянении шумели и мешали другим зрителям во время сеанса. После нескольких замечаний в зале началась массовая драка. В это время на экране транслировали фильм "Кладбище домашних животных". В итоге сотрудники кинотеатра разняли дебоширов.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности произошедшего инцидента.

Инцидент произошел в торговом центре "Невский".

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