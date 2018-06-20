О пострадавших пока не сообщали.

В понедельник, 8 апреля, в Новое Девяткино вспыхнули ярким пламенем две машины. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Инцидент произошел возле дома, 95. О пострадавших пока не сообщали. Многие из горожан предполагают, что автовладельцы стали жертвами мести.

Видимо заняли не свое место отмечает очевидец

На кадрах видно, что машины горят, словно факел.

На месте ожидают пожарных.

Ранее ы сообщали о том, что Видео: на улице Степана Разина грузовик завалился на иномарки

Видео и фото: дтп и чп петербург/вк