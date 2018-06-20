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В петербургском аэропорту "задержали" около тысячи норковых шкур
Сегодня, 20:01
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IRINA_CHALKINA

В петербургском аэропорту "задержали" около тысячи норковых шкур

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Инспекторы Россельхознадзора были озадачены грузом из Канады.

Во вторник, 2 апреля, в  аэропорту "Пулково" задержали около тысячи норковых шкур. Об этом сообщает GAZETA.SPb.

Так, инспекторы Россельхознадзора были озадачены грузом из Канады. Оказалось, что в документах на товар не было ни данных о количестве товара. Кроме того, в бумагах отсутствовал ветеринарный сертификат. По подсчетам таможенников всего шкур из Торонто было 1105. 

Стоит отметить, что одна такая норковая шкурка стоит в Северной столице в среднем от тысячи рублей. 

Ранее мы сообщали о том, что На проспекте Просвещения при обрушении лестниц погиб рабочий

Фото:pixabay

 

 

 

Теги: задержали в пулково груз, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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