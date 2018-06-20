  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На проспекте Просвещения при обрушении лестниц погиб рабочий 
Сегодня, 18:46
160
IRINA_CHALKINA

На проспекте Просвещения при обрушении лестниц погиб рабочий 

0 0

Второй рабочий, который был рядом, выжил.

Во вторник, 2 апреля, на стройке в ЖК "Лондон Парк" погиб рабочий. Об этом сообщает МЧС Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел на проспекте Просвещения. Причиной трагедии стало обрушение перекрытия между 14 и 15 этажами.

Стротиель, который упал с высоты 15-го этажа скончался до приезда медиков. В ведомстве отметили, что второй рабочий, который был рядом, выжил. О его состоянии пока нет информации.

Ранее мы сообщали о том, что В Новом Петергофе легковушка со студентами МВД врезалась в такси 

Фото:pixabay

 

 

Местоположение на карте:

Теги: на стройке погиб рабочий, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Оставить комментарий