На проспекте Просвещения при обрушении лестниц погиб рабочий 

Второй рабочий, который был рядом, выжил.

Во вторник, 2 апреля, на стройке в ЖК "Лондон Парк" погиб рабочий. Об этом сообщает МЧС Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел на проспекте Просвещения. Причиной трагедии стало обрушение перекрытия между 14 и 15 этажами.

Стротиель, который упал с высоты 15-го этажа скончался до приезда медиков. В ведомстве отметили, что второй рабочий, который был рядом, выжил. О его состоянии пока нет информации.

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