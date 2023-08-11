Труба убила рабочего на стройплощадке у Петропавловской крепости

Погибший — 46-летний сварщик.

На стройплощадке напротив Петропавловской крепости произошел несчастный случай. На рабочего рухнула труба, он получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу.

Известно, что на момент приезда полиции и скорой помощи, мужчина был еще жив, хоть и получил серьезные травмы. Уже позже, когда его доставили в Мариинскую больницу, он скончался от полученных травм.

По данным "Фонтанки", погибший — 46-летний уроженец Башкортостана, работавший в компании, которая в том числе занимается реконструкцией набережных. В настоящий момент проводится проверка, все обстоятельства случившегося выясняются.

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Фото: Piter.TV