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Труба убила рабочего на стройплощадке у Петропавловской крепости
Сегодня, 17:18
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Труба убила рабочего на стройплощадке у Петропавловской крепости

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Погибший — 46-летний сварщик.

На стройплощадке напротив Петропавловской крепости произошел несчастный случай. На рабочего рухнула труба, он получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу. 

Известно, что на момент приезда полиции и скорой помощи, мужчина был еще жив, хоть и получил серьезные травмы. Уже позже, когда его доставили в Мариинскую больницу, он скончался от полученных травм.

По данным "Фонтанки", погибший — 46-летний уроженец Башкортостана, работавший в компании, которая в том числе занимается реконструкцией набережных. В настоящий момент проводится проверка, все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что под Всеволожском двое подростков на питбайке влетели в легковушку.

Фото: Piter.TV

Теги: на стройке погиб рабочий, несчастный случай на стройке, труба убила мужчину
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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