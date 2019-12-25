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Бетонная плита упала на рабочего в Мурино
Сегодня, 11:32
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Бетонная плита упала на рабочего в Мурино

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Водитель манипулятора погиб под упавшей бетонной плитой на стройплощадке.

30 июня около 9 часов утра в Мурино во время подъема бетонной плиты на стройплощадке школы на улице Графской деталь конструкции сорвалась и упала на водителя погрузчика-манипулятора. 

На место срочно прибыли экстренные службы, но спасти мужчину не удалось. От полученных травм он скончался на месте. У рабочего было российское гражданство. 

В обстоятельствах смерти разбираются прибывшие на место происшествия полицейские и следователи. 

Ранее сотрудник "Диво-острова" скончался от удара деталью работающего аттракциона. 

Фото: Google Maps

Теги: водитель манипулятора, графская школа, ленобласть, мурино, несчастный случай на стройке, смерть рабочего, трагический инцидент, чп на стройплощадке
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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