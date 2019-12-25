Бетонная плита упала на рабочего в Мурино

Водитель манипулятора погиб под упавшей бетонной плитой на стройплощадке.

30 июня около 9 часов утра в Мурино во время подъема бетонной плиты на стройплощадке школы на улице Графской деталь конструкции сорвалась и упала на водителя погрузчика-манипулятора.

На место срочно прибыли экстренные службы, но спасти мужчину не удалось. От полученных травм он скончался на месте. У рабочего было российское гражданство.

В обстоятельствах смерти разбираются прибывшие на место происшествия полицейские и следователи.

Ранее сотрудник "Диво-острова" скончался от удара деталью работающего аттракциона.

Фото: Google Maps