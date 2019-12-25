  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Плотник упал со второго этажа при работах на Синопской набережной
Сегодня, 8:18
205
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Плотник упал со второго этажа при работах на Синопской набережной

0 0

Возбуждено уголовное дело.

Вечером в четверг, 10 августа, из дома №38 по Синопской набережной был госпитализирован 22-летний рабочий с переломом основания и свода черепа, вывихом головки нижней челюсти слева, в крайне тяжёлом состоянии.

Установлено, что пострадавший работает плотником: он выполнял работы в строящемся четырёхэтажном здании и не заметил, что отсутствует настил в помещении вентиляции, в результате чего упал с третьего этажа на второй.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что рабочий упал с высоты 10 этажа во время ремонта на Полюстровском проспекте

Фото: Piter.TV

Теги: несчастный случай на стройке, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии