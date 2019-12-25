Плотник упал со второго этажа при работах на Синопской набережной

Возбуждено уголовное дело.

Вечером в четверг, 10 августа, из дома №38 по Синопской набережной был госпитализирован 22-летний рабочий с переломом основания и свода черепа, вывихом головки нижней челюсти слева, в крайне тяжёлом состоянии.

Установлено, что пострадавший работает плотником: он выполнял работы в строящемся четырёхэтажном здании и не заметил, что отсутствует настил в помещении вентиляции, в результате чего упал с третьего этажа на второй.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что рабочий упал с высоты 10 этажа во время ремонта на Полюстровском проспекте

Фото: Piter.TV