Рабочий серьезно травмировался, упав в шахту лифта на стройке в Петербурге

Пострадавшего поместили в шоковую реанимацию НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Днем 28 сентября во Фрунзенском районе Петербурга произошел несчастный случай, в результате которого травмировался 23-летний рабочий. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

ЧП случилось на стройке на улице Тосина. Сообщается, что молодой человек сорвался в шахту лифта во время уборки верхних этажей. Пострадавший упал с седьмого этажа и получил тяжелейшие травмы. Звук падения услышал прораб. Он же вытащил подчиненного из шахты лифта и оказал первую помощь.

Его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с сочетанной катотравмой, открытой черепно-мозговой травмой, травматическим шоком и другими серьезными повреждениями. Сейчас рабочий находится в шоковой реанимации.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: pexels.com