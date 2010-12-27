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В петербургской подземке рассказали, что такое "Ромашки" метрополитена
Сегодня, 18:43
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nadezhda_sib

В петербургской подземке рассказали, что такое "Ромашки" метрополитена

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Такое название дали первой модели подметательной машины.

Пресс-служба петербургского метрополитена рассказала о том, как назвали первую подметательную машину в подземке. Ей дали необычное "имя" - "Ромашка". О занимательном факте пресс-служба рассказала на своей страничке на сервисе "Яндекс.Дзен".

Оказалось, что первые подметательные машины появились в 1969 году. Сейчас горожане привыкли к ежедневной уборке станций при помощи машины, но сначала новое оборудование удивило ленинградцев. 

В пресс-службе отметили, что ранее метро мыли вручную, и перейти сразу же на механизированный труд не было возможности, так как технике нужно было пройти ряд эсплуатационных тестирований и проверок. 

"С каждым годом работы сотрудники метрополитена разрабатывали и внедряли всё больше новых решений для обслуживания и эксплуатации станций, а также для поддержания всего метроимущества в соответствующем стандартам состоянии",

- отметил "Петербургский метрополитен". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в октябре прекратили существование три отдела УВД на метрополитене Северной столицы. 

Фото: "Петербургский метрополитен"

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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