Одна из жительниц дома обратила внимание на подозрительный запах, который доносился из запертой квартиры.

В минувшую среду, 20 марта, в петербургской квартире нашли полуразложившийся труп пенсионерки. Об этом сообщают "Невские новости".

Инцидент произошел на Лужской улице, 14. Так, одна из жительниц дома обратила внимание на подозрительный запах, который доносился из запертой квартиры.

Сотрудники МЧС, которые экстренно прибыли на место, вскрыли дверь и обнаружили труп 82-летней петербурженки. Женщина была без одежды.

Тело направлено в морг. По данному инциденту ведется проверка.

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