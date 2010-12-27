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В Фрунзенском районе столкнулись две иномарки: на месте все службы
Сегодня, 21:50
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IRINA_CHALKINA

В Фрунзенском районе столкнулись две иномарки: на месте все службы

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О пострадавших пока никакой информации нет.

В четверг, 21 марта, в Фрунзенском районе столкнулись две иномарки. Об этом сообщают горожане. 

Инцидент произошел на перекрёстке Славы и Будапештской. О пострадавших пока никакой информации нет.

На кадрах видно, что на место прибыли медики, пожарные и полицейские. У машин имеются серьезные повреждения: разбит ампер, капот и выбиты стекла. 

Причины аварии устанавливаются. 

Также петербуржцы сообщают, что на месте образовалась пробка.

Ранее мы сообщали о том, что Видео: ДТП стало причиной огромной пробки на Мурманском шоссе

Фото: дтп и чп петербург/вк

 

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Теги: дтп, новости спб, происшествия, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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