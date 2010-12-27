В Фрунзенском районе столкнулись две иномарки: на месте все службы

О пострадавших пока никакой информации нет.

В четверг, 21 марта, в Фрунзенском районе столкнулись две иномарки. Об этом сообщают горожане.

Инцидент произошел на перекрёстке Славы и Будапештской. О пострадавших пока никакой информации нет.

На кадрах видно, что на место прибыли медики, пожарные и полицейские. У машин имеются серьезные повреждения: разбит ампер, капот и выбиты стекла.

Причины аварии устанавливаются.

Также петербуржцы сообщают, что на месте образовалась пробка.

Ранее мы сообщали о том, что Видео: ДТП стало причиной огромной пробки на Мурманском шоссе

Фото: дтп и чп петербург/вк