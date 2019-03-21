Видео: ДТП стало причиной огромной пробки на Мурманском шоссе

В данный момент движение на дороге восстановлено.

В четверг, 21 марта, в Ленинградской области произошло массовое ДТП, которое стало причиной огромной пробки. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, авария случилась на Мурманском шоссе. На участке дороги столкнулись фура и несколько легковых машин. По данным регистратора инцидент случился в районе 7 часов вечера. В районе КАД очевидцы заметили несколько машин ДПС, которые спешили на оформление аварии и регулировку движения. В данный момент движение на Мурманском шоссе восстановлено.

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Видео: Piter.TV